Ogni volta che passa a piedi, o in bici, di fronte alla sua vecchia scuola a vedere tutta quelle erbacce gli si spezza il cuore. Il nostro lettore Andrea Serra, residente nel quartiere, armato di telefonino mostra le immagini non certo edificanti della ex scuola media Leonardo Alagon di via Abruzzi. La cura del verde a ben guardare sembrerebbe inesistente.

“Per noi del quartiere vedere la nostra ex scuola in queste condizioni crea veramente un dispiacere. Eppure basterebbe poco per metterci mano, ormai i giardini sono diventati una foresta, regno di insetti e animali. Una vergogna”.

Ultima modifica: 15 giugno 2018