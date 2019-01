Cagliari, ennesimo litigio tra stranieri in piazza del Carmine: volano spinte e pugni

Rissa nell’ex salotto buono della città. In piazza del Carmine, poco dopo mezzogiorno, una decina di persone ha dato vita a un litigio. Un uomo è stato colpito da altre due persone, di chiara origine straniera, finendo a terra per due volte. Durante la lite uno degli aggressori è riuscito a sfilargli il giaccone, spostandosi poi di qualche metro. Alla scena hanno assistito i passanti e i commercianti della piazza, allarmati dalle urla. Non è la prima volta che succede un fatto simile nella piazza, ritornata senza eventi dopo la fine del mercatino natalizio.

Dopo qualche minuto, l’uomo finito per terra ha lasciato la piazza, mentre un gruppetto di stranieri si è messo a correre verso via Sassari.

Ultima modifica: 8 gennaio 2019