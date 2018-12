Cagliari, ennesimo incidente alle porte della città: 65enne di Santadi ferita trasportata all’ospedale

Incidente stradale in tarda serata alle porte di Cagliari. Una Fiat Punto guidata da una 65enne di Santadi percorreva via Riva di Ponente diretta verso il centro della città. All’incrocio semaforico all’altezza del Molo Dogana, svoltava a sinistra per la I traversa La Plaia scontrandosi con una Smart condotta da un diciottenne di Decimomannu che percorreva la corsia sinistra anch’essa per girare a sinistra verso la I traversa La Plaia.

La conducente della punto veniva soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ultima modifica: 14 dicembre 2018