di Paolo Rapeanu

Freccia, non sempre messa, e sorpasso “tranquillo” sulla corsia d’emergenza. Succede ogni mattina su quei chilometri della Ss 131 che costeggiano la laguna di Santa Gilla, prima di arrivare a Cagliari. Molti automobilisti, per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico, compiono un’azione da “bollino rosso”: quella porzione di strada, utilizzabile solo in caso di pericolo, diventa quasi una “seconda” 131. Anche in un lunedì mattina di passione per molti abitanti dell’hinterland, raggiungere il capoluogo sardo per andare al lavoro o portare i figli a scuola è stato il solito incubo, aggravato dalla visione di vari “furbetti” che hanno sicuramente risparmiato tempo, ma contemporaneamente hanno messo a repentaglio la sicurezza.

Ecco il video di un lettore di Cagliari Online, Roberto, 33 anni: “Immancabili incivili cafoni che ogni mattina utilizzano la corsia d’emergenza per scavalcare la fila nella normale corsia di marcia”. Nessuno controlla, nessuno interviene: e i “furbetti” continuano ad approfittarne.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018