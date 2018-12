Cagliari e Serrenti piangono Alessandro, addio al giovane sales manager con la passione per la politica

di Paolo Rapeanu

Alessandro Serra, il 31enne morto nel terribile incidente sulla 130, era un giovane molto conosciuto e apprezzato negli ambienti politici e sociali tanto di Cagliari quanto del Medio Campidano. Sempre a sinistra, con Rifondazione Comunista: è il 2012 quando viene nominato segretario regionale del partito guidato, allora, da Paolo Ferrero. Ancora, il ruolo di consigliere  provinciale del Medio Campidano. A fine agosto i festeggiamenti del matrimonio con la sua Anastasia, nata in Russia. E poi il lavoro, sales manager presso la catena internazionale di supermarket della Lidl.

Molti i messaggi di cordoglio sui social – inclusa la pagina Fb del nostro giornale. Come quello di Giovannino Deriu, presidente regionale e dirigente nazionale del Prc: “Tragedia enorme, incredibile, ingiusta. Senza parole. Ciao Alessandro”. Alessandro Serra √® morto nel terribile incidente avvenuto sulla 130, nel tratto tra Villaspeciosa e Siliqua. Il 31enne, alla guida di un’Audi, per cause ancora da accertare ha prima tamponato un camion e poi √® finito contro un tir, restando incastrato tra le lamiere.

Ultima modifica: 6 dicembre 2018