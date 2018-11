Cagliari e Quartu, traffico impazzito verso nuovi e vecchi centri commerciali: “Molti litigi per i parcheggi”. Decine di segnalazioni a Casteddu Online: code enormi in viale Marconi in direzione delle Vele e accanto al nuovo centro commerciale aperto oggi, in tanti hanno litigato per un posteggio nel nome della grande distribuzione. “Guardate il traffico in tilt- scrivono i nostri lettori- dopo il ponte che separa Selargius e Quartucciu a Is Pontis Paris c’è una infinita coda di auto, non si trova un posto libero”.

Cagliari, tutti pazzi per i nuovi centri commerciali: la nuova apertura manda in tilt viale Marconi. La domenica della grande distribuzione: aprono due nuovi centri commerciali, uno in viale Marconi e l’altro a Selargius, e il traffico impazzisce. La doppia apertura di Maury’s da una parte (con nuovi posti di lavoro per i giovani), i corsi di difesa personale nel pomeriggio all’Auchan di Pirri, i maxi sconti in altre strutture. In viale Marconi lunghe file già in mattinata, parcheggi presi d’assalto.

Riesplode con la stagione invernale, la moda delle domeniche da tutto esaurito nei centri commerciali. Con una chiara tendenza del commercio nell’area vasta cagliaritana: nuovi negozi spuntano come funghi da una parte a Sestu, dall’altra tra Cagliari e Quartu in viale Marconi, aspettando quel senso unico promesso e ancora non realizzato che potrebbe cambiare tutto, anche nella circolazione. Ora si attende la risposta forte dei negozi del centro di Cagliari, in vista dello shopping natalizio: nuove iniziative servono per combattere la sfida, spesso impari, contro la grande distribuzione

Ultima modifica: 18 novembre 2018