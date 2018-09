Il mercato della droga a Cagliari subisce un durissimo colpo, grazie alle brillanti operazioni-blitz compiute dalla polizia. Ma il dato è anche un altro, ovvero quello che vede un rifiorire della richiesta di stupefacente in città. Sono infatti tanti i chili sequestrati dagli agenti: sedici di hascisc, 2 di coca e uno e mezzo di eroina. Tutto negli ultimi dieci giorni, con vari arresti ( gli ultimi sono quelli di un 33enne e un 29enne, il primo residente nel rione pirrese di Santa Teresa e il secondo in quello cagliaritano di Is Mirrionis). E tra i rioni più “gettonati” c’è anche quello di San Michele. Gli appostamenti degli uomini dell’unità speciale della squadra mobile, dei falchi e dell’antirapina hanno notato, in più di un’occasione, un continuo via vai di clienti. Per una vendita al dettaglio quasi maniacale e che avveniva nel “silenzio” – spessissimo frutto di paura – dei cagliaritani onesti.