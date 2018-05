Cagliari, due persone minacciate con coltello e rapinate in auto al cimitero di S.Michele

Cagliari, due persone rapinate nella notte nei pressi del cimitero di San Michele, è caccia ai malviventi.

L’episodio si è verificato intorno alle cinque di oggi, quando una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile di Cagliari in servizio di perlustrazione è stata fermata da due uomini (di 58 e 38 anni) in via Puglia, nei pressi del cimitero di San Michele.

I due hanno riferito ai militari di essere stati appena aggrediti mentre si trovavano all’interno della loro auto da due malviventi che, armati di coltello, li hanno picchiati ripetutamente al volto per costringerli a consegnare il borsello di uno dei due che conteneva la somma di circa 60 euro.

Subito dopo, i due malviventi si sono dati alla fuga per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

Le ricerche dei malviventi sono ancora in corso.

Ultima modifica: 31 maggio 2018