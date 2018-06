Fiamme nella notte in centro a Cagliari.

Due auto sono andate a fuoco, una in via Cammino Nuovo e una in via San Saturnino.

Le fiamme hanno svegliato alcuni residenti in via San Saturnino che sono scesi in strada, allarmati.

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato entrambi gli incendi.

Presenti anche i carabinieri.

F.G.

Ultima modifica: 17 giugno 2018