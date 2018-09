Cagliari, droga nascosta nella bistecchiera: un arresto a San Michele

Nascondeva la droga nella bistecchiera del cucinino della propria abitazione in via La Somme. Grazie alla collaborazione con l’unità cinofila della Guardia di Finanza è stato arrestato Carlo Ruggiu, nato a Cagliari, classe 1952, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo deteneva la droga in casa pronta per lo spaccio: la polizia aveva notato un viavai di persone presso l’abitazione dell’indagato, talvolta entravano anche da un cancelletto che si affaccia al piccolo giardino davanti all’abitazione, e dallo stesso giardino uscivano dopo essere entrati dall’ingresso principale. –

A casa di Ruggiu in via La Somme i falchi hanno organizzato la prima perquisizione, nel corso delle operazioni la droga non è stata trovata, solo con l’aiuto dell’unità cinofila della guardia di Finanza, occultati all’interno del cucinino e pre

