Cagliari, doppio blitz antidroga a Is Mirrionis e Pirri: 2 arresti nelle case popolari

di Paolo Rapeanu

Due arresti, avvenuti in due distinte operazioni della squadra mobile della polizia di Cagliari insieme alle unità dei Falchi e dell’Antirapina, tra Is Mirrionis e Pirri. In manette sono finiti Stefano Lattucca, 33 anni, e Alexandro Masala, di ventinove anni. Il blitz nell’appartamento popolare di Lattucca, in via Sanna, risale allo scorso 17 settembre. Gli agenti, dopo aver notato un continuo via vai di persone dentro il palazzo, hanno fatto irruzione: dentro la casa sono statti sequestrati 5 chili di hascisc nascosti in cantina, 150 grammi di cocaina e mezzo chilo di marijuana. Dentro alcuni calzini erano nascosti circa 4600 euro. Ritrovato anche un quaderno, all’interno alcuni nomi e dei numeri, “probabilmente una sorta di

libro mastro con la rendicontazione dell’attività di spaccio”, spiega il dirigente della squadra mobile di Cagliari Marco Basile.

Alexandro Masala, invece, è stato arrestato in piazza Granatieri di Sardegna: sequestrati circa 8 chili di hascisc e una pistola, risultata rubata: “Lo spacciatore si comportava come un piccolo boss, minacciando gli altri abitanti del palazzo, e aveva anche imbastito un sistema di videosorveglianza. Adesso si trova nel carcere di Uta”, spiega ancora Basile.

Ultima modifica: 20 settembre 2018