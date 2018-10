Cagliari, dopo 28 anni va in pensione Gian Benedetto Melis: ha fatto nascere migliaia di sardi

Dopo 28 anni il professor Gian Benedetto Melis va in pensione dalla direzione della clinica di Ostretricia e Ginecologia che ha contribuito a rendere grande. Il professore però con i suoi preziosi consigli consentirĂ all’azienda e alla clinica di essere ancora piĂą forte. A dirigere il reparto sarĂ la professoressa Anna Maria Paletti”. Questo il messaggio, molto toccante, pubblicato dall’Azienda ospedaliero universitaria cagliaritana. Gian Benedetto Melis ha lavorato per quasi tre decenni a capo di una clinica importantissima, quello nel quale vengono date alla luce nuove vite. Ha operato tra il San Giovanni di Dio e il Policlinico di Monserrato. Stimatissimo e conosciutissimo, Melis potrebbe però non uscire totalmente di scena dal San Giovanni di Dio. Infatti, nel messaggio scritto dall’AouCa si fa riferimento ai “preziosi consigli” che Melis potrebbe continuare a dare alla clinica. Ecco il video, per vederlo basta cliccare qui  .