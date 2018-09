Cagliari, donna minacciata con una siringa e rapinata per pochi spiccioli

Con la minaccia di una siringa rapina una cagliaritana.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Nicola Ollargiu, 20enne di Siliqua, pregiudicato, per rapina aggravata.

L’episodio si è verificato in via Sant’Ignazio da Laconi nel pomeriggio di mercoledì, quando una donna è stata avvicinata da un ragazzo che, dopo aver estratto dalla tasca una siringa, le aveva intimato di consegnargli dei soldi. La vittima, spaventata, ha dato al rapinatore i pochi spiccioli che possedeva, 8 euro in tutto, e il giovane si è allontanato in tutta fretta.

La donna, una 64enne cagliaritana, in stato di choc e incredula per ciò che le era accaduto ha allertato il fratello, il quale ha chiesto aiuto al 113.

L’equipaggio della Squadra Volante si è subito messo alla ricerca del giovane e lo ha rintracciato in via La Nurra dove è stato raggiunto e bloccato. In suo possesso una siringa usata e gli 8 euro rapinati poco prima alla donna.

Dopo essere stato identificato, è stato accompagnato in Questura per le incombenze di rito. A seguito dell’udienza per direttissima, che ha convalidato l’arresto, gli è stata comminata la misura degli arresti domiciliari.

Ultima modifica: 14 settembre 2018