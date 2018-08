Cagliari, domenica la Festa dell’indipendenza del Kirghizistan

Domenica 2 settembre si svolgerà a Cagliari al Porto zona Piazza Darsena, la celebrazione della Festa dell’indipendenza del Kirghizistan, essa ricade il precisamente il 31 agosto data in cui dal 1991 divenne indipendente dall’Unione Sovietica, dal 1992 è membro delle Nazioni Unite. Ma che verrà festeggiata appunto domenica 2 settembre.

Programma celebrazione del 2 settembre 2018

Ore 11.00 il Presidente Elmira Nogoeva dell’Associazione Kirghizistan Unito in Sardegna da inizio della sfilata in abiti tipici del Kirghizistan dal Consiglio Regionale, direzione via Roma, Largo Carlo Felice, Piazza Yenne, via Manno, Portici di Sant’Antonio , via Napoli, via Roma per poi arrivare dentro il porto nella piazzetta fronte il locale Hublot,

Poi dalle 12.30 il Presidente Elmira Nogoeva dell’Associazione Kirghizistan Unito in Sardegna farà i ringraziamenti alle autorità politiche del territorio e ai vari ospiti, sarà presente il console e l’ambasciatore del Kirghizistan oltre alle autorità del comune e della Regione. Verrà ricordato il significato della celebrazione . Dopo seguiranno delle degustazioni e un rinfresco dei cibi caratteristi del Kirghizistan accompagnati da musiche e balli tradizionali, sino alle 18.00.

L’Associazione Cascom Sardegna sta cercando in tutti i modi di dare un contributo economico e sociale concreto sul nostro Territorio. Ci piace l’idea di fare economia coinvolgendo tutte le forze in campo di diversa tipologia, credo politico, credo religioso, etnia o diversità di qualsiasi genere rispettoso della nostra Costituzione e dei nostri principi morali.

Proprio seguendo questa filosofia ha contribuito concretamente alla nascita dell’ Associazione Kirghizistan Uniti in Sardegna. Esso è un popolo di grandi lavoratori , sta dimostrando serietà e onesta. Sono molto solidali fra loro e stanno contribuendo concretamente economicamente qui in Sardegna e in tutta Italia

Il Kirghizistan, in italiano anche Chirghisia, Kirghisia o Kirghizia, ufficialmente Repubblica del Kirghizistan è uno Stato indipendente dell’Asia centrale. Confina con Cina, Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan; non ha sbocco al mare. Dal 1936, con il nome di Repubblica Socialista Sovietica Chirghisa, fu una Repubblica federata dell’Unione Sovietica fino al 1991, anno in cui divenne indipendente dall’Unione Sovietica, dal 1992 è membro delle Nazioni Unite. La Capitale è Biskek.

Ultima modifica: 31 agosto 2018