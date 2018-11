Cagliari-Dolianova tutti a terra, bus in panne per un guasto: “Adesso basta”

Tutti a terra, ancora una volta. Non c’è pace per i pendolari della tratta Cagliari Dolianova. A causa di un guasto, questo pomeriggio, l’autobus si è fermato sulla 387 nel bivio per Settimo San Pietro. A raccontare la vicenda un giovane studente di Dolianova, stanco dei soliti disagi.

“Non è possibile viaggiare così – denuncia Alessandro F, – anche la settimana scorsa è successo lo stesso. Si tratta di mezzi vecchissimi che andrebbero sostituiti. L’autista oggi ci ha detto che sarebbe arrivata una corriera di sostituzione ma io insieme a molti ragazzi di Dolianova e Serdiana abbiamo chiamato i genitori per farci venire a prendere in macchina. La situazione ci ha stancato anche perché i nostri genitori si fanno il mazzo a lavoro per poterci comprare un abbonamento mensile di 55 euro al mese (parlo per quelli di Dolianova e Serdiana), perché sicuramente quelli di Senorbí, pagano anche di più. La situazione è che le corriere non funzionano, si spengono in mezzo alla strada, ci piove dentro o addirittura nemmeno passano. Siamo veramente stanchi di tutto ciò. Dove vanno a finire quei soldi che ogni mese mettiamo per gli abbonamenti?”

Ultima modifica: 23 novembre 2018