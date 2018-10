Cagliari, discarica in piazza Marco Polo e caos porta a porta a Bonaria

Prima la discarica. E ora, lamenta Carla Serafi, una residente, la zona di Bonaria è senza i cassonetti, ma il servizio di ritiro porta a porta non sarebbe ancora partito creando dei disagi a tutto il rione.

Da diverse settimane, lamentano nel quartiere, piazza Marco Polo è stata utilizzata come discarica a cielo aperto. Tutti si fermavano a scaricare l’immondizia in piazza (materassi, vetri, divani e altro). Tante le segnalazioni.

Il 3 ottobre le pulizia e la rimozione dei cassonetti per la partenza del porta a porta.

“La notte del 4 ottobre”, scrive Carla Serafi, “abbiamo riempito i mastelli pensando che la mattina del 5 ottobre sarebbero passati a ritirare. Invece non è passato nessuno. Così visto che continuava questa ombra di incertezza abbiamo richiamato i call center dell’igiene del suolo, l’Urp e chiesto informazioni tramite il profilo di Massimo Zedda su messenger e servizi di WhatsApp di De Vizia. Nessuno ci ha saputo dire quando e se sarebbero passati a ritirare la spazzatura. C’è stato anche chi ha suggerito di caricare la spazzatura in macchina e buttarla nei cassonetti ancora presenti andando verso via Roma. Posto poi che tutti abbiano la macchina per fare questo. Insomma a questa situazione di disagio la risposta è che non potevamo farci niente se non darci dei consigli su come risolvere in maniera inappropriata il problema. Tutt’oggi, 5 ottobre, non sappiamo se domani passerà o meno qualcuno a ritirare l’immondezza e nel frattempo questa si accumula nei nostri appartamenti”.

