Cagliari, dimesso dall’ospedale muore il giorno dopo a casa: aperta un’inchiesta sulla polmonite fatale. La Procura vuole vederci chiaro sulla strana morte di un paziente di 66 anni ricoverato per una polmonite, ex dipendente dell’Inps: dimesso dall’ospedale, è tornato a casa ed è morto la mattina dopo. La notizia è stata pubblicata oggi dall’Unione Sarda a firma di Andrea Manunza: l’uomo, Giampietro Ghiani, era stato ricoverato inizialmente al Santissima Trinità di Cagliari lo scorso 2 gennaio e poi trasferito all’ospedale di San Gavino. Poi le dimissioni e il giorno dopo la morte a Cagliari. I familiari hanno dunque presentato un esposto in Procura tramite il loro legale.

Ultima modifica: 18 gennaio 2019