Cagliari, dializzati in lotta per il parcheggio al Ss Trinità: “E’ una guerra quotidiana”

Ambulanze, parenti dei pazienti, personale dell’ospedale e anche i mezzi della raccolta della spazzatura. E, secondo alcuni, anche automobilisti che non trovano parcheggio in via Is Mirrionis. Tutti a caccia di un posto auto al Santissima Trinità. “Io vengo da 10 anni per le cure 3 volte la settimana”, racconta Alberto Carboni, 60enne dializzato, “e per la sosta c’è una guerra. Ogni volta si rischia la rissa. I posti per noi sono pochi e trovare uno spazio è impossibile”. Il problema si trascina da tempo anche a causa della conformazione della struttura (una vecchia caserma convertita in ospedale). “Coi dializzati pensiamo ad una raccolta di firme o a una mobilitazione per chiedere un intervento alla direzione sanitaria”.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018