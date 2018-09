Cagliari, aggredisce impiegato dell’ufficio immigrazione: denunciato un nigeriano

Ha aggredito un impiegato dell’ufficio immigrazione dopo il diniego del permesso di soggiorno. Ha fatto resistenza e poi è scoppiato un parapiglia con un impiegato dell’ufficio immigrazione e alcuni agenti. NUn nigeriano è stato denunciato. L’episodio stamattina nei locali di via Venturi. “Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Ma è’ il terzo caso in due mesi”, accusa Luca Agati del Sap, “non è un problema di immigrati ma di flusso di persone e di lavori in ritardo. Sono due anni che denunciamo i gravi problemi che affliggono l’ufficio immigrazione esternando le preoccupazioni circa le dinamiche che espongono i colleghi ai sempre più numerosi stranieri che lo frequentano ogni giorno. I lavori di ristrutturazione di via Venturi dovevano durare sei mesi e dopo un anno ancora non sono ultimati, il tutto per colpa di una burocrazia che non va di pari passo con l’operatività dei poliziotti che vi lavorano. Oltre ai problemi logistici riteniamo che ci siano altri nodi da sciogliere, se un ufficio cambia quattro dirigenti in tre anni significa che c’è un problema, così come l’assenza della figura dell’ Ispettore assolutamente necessaria nell’organigramma previsto ed oggi assente. I colleghi dell’immigrazione meritano rispetto e tutela per poter lavorare in sicurezza.

Fdi. ” Nel Febbraio 2017 con l’allora deputato di FDI Bruno Murgia e il consigliere regionale Paolo Truzzu abbiamo svolto un sopralluogo nell’ufficio Immigrazione di Cagliari denunciando la precarietà degli stabili e dell’organico per affrontare l’esplosiva situazione dei richiedenti asilo in Sardegna e a distanza di allora apprendiamo dalla stampa l’ennesima aggressione ai danni di un poliziotto a cui va tutta la nostra solidarietà” dichiara Salvatore Deidda, capogruppo di Fdi in Commissione Difesa della Camera.

“Ci era stato garantito che i lavori di miglioramento dei locali sarebbero partiti a breve ma a quanto ci risulta si è ancora lontani dalla risoluzione” conclude l’esponente di Fdi che denuncia ancora una volta il fallimento della politica d’immigrazione ereditata dai governi di c. Sinistra

“Aspettiamo di sentire la condanna e la solidarietà della Regione Sardegna verso l’ennesimo episodio violento che vede coinvolto un richiedente asilo. La situazione peggiorerà quando la maggior parte degli immigrati si vedrà rifiutato l’asilo politico in quanto non avente diritto. Sono stati illusi dalla propaganda business della sinistra e a pagarne il prezzo sono gli uomini delle Forze dell’ordine, i normali cittadini e quegli immigrati onesti che rispettano leggi e Istituzioni.”

Ultima modifica: 17 settembre 2018