Cagliari, degrado e rifiuti in piazza San Sepolcro: “Adulti siete peggio dei bambini”

Bottiglie di vetro, rifiuti e tanto degrado in piazza San Sepolcro a Cagliari. Questa volta la segnalazione arriva dalla nostra piccola lettrice Desiree che attraverso la mamma manda alcune foto alla redazione. La piccola frequenta la seconda elementare e ha preso seriamente le lezioni di educazione civica, e mentre si recava in parrocchia questa mattina non ha gradito lo scenario che le si è presentato di fronte.

“Oggi è domenica e come tale mamma mi porta in chiesa- scrive – frequento la 2 elementare, a scuola studio educazione civica, quella che forse i grandi non conoscono più. Ho voluto mandarvi queste foto perché cari adulti siete peggio dei bambini…bastava fare un passo in più e buttare nel cestino…babbo Natale non vi porterà proprio niente”.

Desiree, piccola lettrice

Ultima modifica: 7 ottobre 2018