Gli informatori scientifici del Farmaco della Sardegna, per ricordare il compianto dottore Maurizio Raffaele Crepaldi, hanno deciso di donare un defibrillatore che sarà posizionato nello stabilimento balneare D’Aquila, nel lungomare Poetto a Cagliari. La cerimonia di consegna è in programma domani sabato 22 dicembre, alle 10. Si tratta di uno strumento importantissimo che in molti casi consente di intervenire tempestivamente e di salvare una vita.

Ultima modifica: 21 dicembre 2018