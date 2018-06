Cagliari, dance anni ’70 e ’80 sul palco: slitta a settembre il concerto delle Disco Music Stars Celebration

Si annuncia come uno dei grandi eventi musicali dell’estate nell’Isola la “Disco Music Stars Celebration”: una serata speciale in programma giovedì 6 settembre alle 21.30 alla Fiera di Cagliari con protagonisti del calibro di Boney M e George McCrae, i Gibson Brothers e Santa Esmeralda starring Leroy Gomez.

Sotto i riflettori le icone mondiali della Disco Music degli Anni ’70 e ’80, da Boney M, il gruppo fondato dal produttore discografico tedesco Frank Farian e formato da Marcia Barrett, Liz Mitchell, Maizie Williams e il compianto Bobby Farrell (scomparso del 2010), con 160 milioni di dischi venduti, 200 dischi tra oro e platino per i singoli, di cui nove dischi d’oro per il singolo “Daddy Cool” e il cantante statunitense George McCrae (11 milioni di dischi venduti nel mondo, oltre alla hit “Rock Your Baby” per mesi in vetta alle classifiche americane ed europee) di nuovo sulla cresta dell’onda con l’album “Time for a Change”, uscito in Germania nel 2009 e il nuovo disco “Love” (2016).

L’irresistibile sound dei Gibson Brothers, i tre fratelli martinicani Chris, Alex e Patrick tra i pionieri dell’eurodisco, lo stile musicale che mescola il genere disco con il blues e il rock, con all’attivo successi come “Come to America”, “Baby, It’s The Singer”, “Que serà mi vida”, e l’album “Cuba” – da cui è stato tratto l’omonimo singolo – che suonano ancora nelle radio, oltre che nelle serate in discoteca.

Sul palco anche Leroy Gomez, voce solista dei Santa Esmeralda, giunti al successo internazionale con la loro versione di “Don’t Let Me Be Misunderstood”- originariamente scritta per Nina Simone: il cantante e sassofonista americano (ma di origine portoghese) sbarca in Sardegna per una spettacolare performance ispirata ai suoi grandi successi e impreziosita dalle coreografie della Duendas Flamenco di Cagliari, firmate e danzate da Laura Nioi e Raffaella La Reina.

Quattro set – quattro concerti in uno – per una serata all’insegna della Disco Music, per rivivere l’atmosfera di una stagione straordinaria sull’onda di hits intramontabili da ascoltare e ballare nel parterre della Fiera di Cagliari per l’evento firmato Europolis Entertainment Group (già annunciato per il 7 luglio all’Arena Sant’Elia e ora trasferito nello spazio della Fiera, mentre la data slitta al 6 settembre).

Al via le prevendite al Box Office di Cagliari, in viale Regina Margherita 43 (tel. 070.657428 – www.boxofficesardegna.it): biglietti: posto unico

Ultima modifica: 24 giugno 2018