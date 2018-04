Cagliari, dal 18 giugno attivo il servizio di trasporto per le cure termali

Anche quest’anno la Consulta degli Anziani di Cagliari ha richiesto di continuare il servizio di trasnfert diretto giornaliero, con bus dedicato da Cagliari a Sardara, per effettuare le cure termali.

L’attività inizierà lunedì 18 giugno 2018, per una durata 12 giorni da lunedì a sabato. Il servizio è rivolto ai cittadini che abbiano necessità di cure termali: fanghi/inalazioni.

Le cure sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale per cui è necessaria l’impegnativa del medico di medicina generale. Chi ha l’esenzione non paga ticket, chi non ce l’ha paga in sede ticket di €. 55. Il ticket, se dovuto, sarà regolarizzato direttamente presso le terme.

Il costo del trasporto è di €. 5,50 al giorno a persona (tot. €. 66 ): pagamento con bollettino postale (estremi: c/c postale n° 14340095 – importo: €. 66; intestato a Idroterme Sardara – causale: trasporto Cagliari 2018)

Le persone interessate, previa verifica di poter effettuare le cure con il proprio medico che emette l’impegnativa, dovranno presentare domanda entro 4 maggio 2018 (oltre tale data le domande saranno accolte in lista d’attesa), su apposito modulo, insieme alla copia del versamento per il trasporto e fotocopia dell’impegnativa, presso gli uffici circoscrizionali dei Servizi Sociali o presso l’URP o presso la Consulta degli Anziani.

Si accettano solo domande per questa data programmata. Le domande sono accolte in ordine di arrivo. Posti limitati.

Le domande in esubero saranno poste in lista d’attesa. In mancanza del numero di adesioni sufficiente il servizio non sarà attivato.

Inoltre, per motivi organizzativi da quest’anno la ricevuta del bollettino postale pagato, relativo al trasporto, dovrà essere allegata al momento della presentazione della domanda.

Le fermate, come gli altri anni, saranno 2: Piazza Marco Polo (Parcheggio laterale Fiera CA) e Piazza Castellani (Cimitero S. Michele)

I richiedenti riceveranno una lettera, con i dettagli su orari e altre indicazioni utili, dal Centro termale intorno a fine Maggio.

Per ulteriori informazioni vedere la nota informativa allegata al modulo di domanda disponibile presso:

Politiche Sociali – Uffici decentrati servizi sociali:

Via Nazario Sauro, 19 -Via Montevecchio – Via Castiglione 1- Via Ostro – Via Riva Villasanta, 35 Pirri

Orari mattina: 09.00-11.00 lunedì – mercoledì – venerdì

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):

Via Nazario Sauro, 19. Orari mattina: 9.00-12.00 dal lunedì al venerdì

Consulta Anziani: Via Quintino Sella, 11 – Tel. Presidente Sig. Littarru 3486089930

Ultima modifica: 20 aprile 2018