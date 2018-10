Cagliari, da Fonsarda fino al porto: ciclabili in tutta la città

di Ennio Neri

Dalla Fonsarda fino al porto. Saranno tutte cucite le piste ciclabili cittadine. C’è l’ok definitivo della giunta alla rammagliatura delle piste esistenti. Verrà potenziata la rete ciclabile cittadina, in modo da assicurare la “rammagliatura” con la rete già esistente e la connessione con le reti del territorio comunale. Il progetto realizzerà l’incremento della rete esistente di circa 3 km, mediante i seguenti collegamenti: 1. Piazza Garibaldi: collegamento tra Via Paoli e Via Sonnino; 2. Via Liguria – Via Campania: collegamento tra Via dei Giudicati e Via Is Mirrionis; 3. Via S. Lucifero: collegamento tra Via Dante e Via Sonnino; 4. Via Sonnino – Via Campidano: collegamento tra Via Sonnino e la Darsena del Porto di Cagliari.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018