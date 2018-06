Cagliari, cuoco indiano rapina un money transfer alla Marina: preso dai carabinieri

Preso il rapinatore che ieri notte, attorno alle 22, ha preso d’assalto il Money Transfer di via Napoli a Cagliari, portando via circa 500 euro. Si tratta di un cuoco di nazionalità indiana di 38 anni. L’uomo, dopo aver fatto man bassa della cassa, è fuggito cercando di liberarsi all’opposizione del titolare pakistano che ha tentato di fermarlo. E’ tornato poi poco dopo armato di un lungo coltello di 20 centimetri con l’intento di impossessarsi del contante rimanente. Il rapinatore è stato rintracciato nella notte dai carabinieri in via Sicilia. Si trova ora ai domiciliari in attesa dei rito per direttissima.

Ultima modifica: 27 giugno 2018