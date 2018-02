Cagliari, crolli in via Tigellio: riaffiora un antico pozzo?

Una buca al centro della strada svela in via Tigellio un pozzo o una cavità sotterranea che parrebbe artificiale. La segnalazione ci è giunta nel cuore della notte quando un boato improvviso è sopraggiunto dalla strada. Alcuni residenti, affacciatisi dal balcone, non hanno però notato niente di strano, se non un buco sull’asfalto, forse riconducibile a quel “rumore sordo”. Poi, nell’osservare meglio la strada, al centro della carreggiata di via Tigellio, i buchi nel terreno erano due ed un rigagnolo d’acqua convergeva, dal manto d’asfalto, verso il sottosuolo per scomparire nel vuoto.

Un fatto strano, questo, che ha incuriosito un abitante, un ragazzo residente in zona e che ha cercato di illuminare “quella specie di fosso” con una torcia elettrica: con grande stupore ha notato un pozzo. La larghezza? Circa tre metri – racconta – con una parete squadrata. A sorprendere maggiormente è la profondità della cavità sotterranea: circa 5 metri. La voragine si è aperta in una zona sensibile dal punto di vista archeologico, adiacente la storica area archeologica detta villa Tigellio. Potrebbe dunque trattarsi di un pozzo capace di riservare interessanti sorprese. La Soprintendenza archeologica è stata informata ed ora sono in corso le valutazioni degli esperti, mentre la strada è stata transennata per precauzione, considerato il via vai di auto nel vicolo. Per gli abitanti della zona si prospettano disagi ma, all’insegna della sicurezza, sono poca roba perché sarebbe potuta andare anche peggio. In una città già gravata fortemente dal dissesto idrogeologico.

Ultima modifica: 6 febbraio 2018