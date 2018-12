Cagliari, crolla una palazzina in via Tagliamento: “Il Comune perchè non tutela i vecchi edifici?”. Momenti di paura per il crollo improvviso della casa nei pressi di via Piave. Gli abitanti a Casteddu Online: “Il Comune guidato da Zedda non controlla situazioni di questo tipo, sono tanti gli edifici a rischio in città”. La casa per fortuna non era abitata

La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Municipale, per precauzione, a seguito del crollo di una parte di edificio situato nella via Tagliamento nei pressi della via Piave. Dai primi accertamenti non sembrano esserci persone coinvolte. A titolo precauzionale si sta procedendo a far sgomberare le persone dalle abitazioni attigue alla parte della struttura crollata. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Ultima modifica: 1 dicembre 2018