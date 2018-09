Cagliari, crolla un solaio in un’abitazione: momenti di paura, sul posto i vigili del fuoco

Crollo di un solaio in un’abitazione a Cagliari, i Vigili del Fuoco intervengono per effettuare la messa in sicurezza e verificarne la stabilit√† della struttura. Intervento dei Vigili dei Fuoco del Comando Provinciale per il crollo di un solaio in un abitazione di via Vico Arno, dove fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. La Sala operativa del 115 ha tempestivamente inviato, sul posto una squadra di pronto intervento, la “4A” del distaccamento cittadino Portuale di Cagliari, che supportata da un altro automezzo, un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando, sul posto si √® recato anche il Funzionario Tecnico di guardia dei Vigili del Fuoco che insieme alla squadra di pronto intervento stanno effettuando la messa in sicurezza, le verifiche tecniche di stabilit√† della struttura, e gli accertamenti per capire le cause del crollo.

Ultima modifica: 23 settembre 2018