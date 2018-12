Incidente stradale in tarda mattinata nel viale Colombo. Una prima auto condotta da un 41enne di Capoterra ha tamponato un veicolo che stava davanti a lui, che a sua volta ha urtato un auto in sosta. La conducente del veicolo tamponato, una 57enne residente a Cagliari √© stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice giallo, al PS dell’ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018