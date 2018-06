Cagliari, il countdown per Capodanno è già partito: sì al palco in piazza Yenne

di Ennio Neri

A Cagliari il countdown è partito. Al via al Comune l’organizzazione per il brindisi di San Silvestro del 2018. Anche quest’anno festa diffusa in città. Confermati i tre palchi: piazza Yenne, piazza San Giacomo e bastione Santa Croce. Un evento sarà organizzato anche a Pirri.

Il via con largo anticipo. Tutto nel nome della “destinazione Cagliari”, il progetto strategico che mira ad “accrescere il valore dell’immagine del Comune di Cagliari” e della sua “reputation”, si legge nelle carte approvate a palazzo Bacaredda.

Sarà mantenuto il carattere di “capodanno diffuso” che ha caratterizzato le manifestazioni degli ultimi anni, al fine di garantire la partecipazione attiva di cittadini e turisti. Confermati palchi al bastione Santa Croce, piazza San Giacomo e piazza Yenne. Un altro evento a Pirri. Il programma (coi nomi degli artisti che si esibiranno in piazza) sarà definito dalla società privata che si aggiudicherà l’organizzazione dei festeggiamenti.

Ultima modifica: 7 giugno 2018