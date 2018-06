Cagliari, corsa per le regionali: Mannino verso la candidatura con Fdi

di Ennio Neri

Pierluigi Mannino, consigliere comunale #Cagliari16, correrà alle regionali in Fratelli d’Italia. Con lui in lista potrebbero esserci anche altri consiglieri comunali cagliaritani come Alessio Mereu e Antonello Floris. Mannino è vicinissimo in consiglio comunale all’ex senatore Piergiorgio Massidda (coinvolto nell’operazione) e corteggiato dal partito della Meloni.

Sono solo alcuni dei movimenti in vista delle prossime elezioni che animano il dibattito politico a palazzo Bacaredda. La Lega tenta di convincere Alessandro Sorgia, ex Fi ed eletto alle ultime comunali in una lista civica di centrodestra. Sempre nel centrodestra si parla di candidature anche per Stefano Schirru, Fi e Giorgio Angius, Riformatori. Federico Ibba, si candiderĂ con Sardegna in Marcia, lista pronta a stringere alleanze coi moderati attualmente schierati nel centrodestra e nel centrosinistra sulla base di un nuovo progetto politico.

Nel centrosinistra i nomi sono quelli di Rodin e Cocco Ortu, Pd, Ghirra, Progressisti sardi e Tramaloni, Partito dei sardi.

Ultima modifica: 2 giugno 2018