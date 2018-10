Cagliari, coppia investita in via Roma: gravissima una donna

Incidente stradale questa sera in via Roma.

Una Renault Clio guidata da un 70enne di Cagliari che stava percorrendo via Roma diretta verso viale Diaz, arrivata all’altezza delle strisce pedonali in prossimit√† di via Lepanto, ha investito due cittadini filippini residenti in citt√†, un giovane e una giovane.¬† Quest’ultima, 34enne, √® stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu in codice rosso.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

F.G.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018