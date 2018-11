Da Cagliari alla conquista della Coppa America: nell’ottobre 2019 la Prada Cup in cittÃ 

Da Cagliari e dalla Sardegna partirà la campagna di conquista per la Coppa America di vela. Si svolgerà infatti nelle acque del Golfo degli Angeli nell’ottobre dell’anno prossimo la tappa inaugurale delle America’s Cup World Series, che metteranno in palio la Prada Cup e selezioneranno la barca che sfiderà il defender New Zealand nel 2021.

L’annuncio stasera allo Yacht Club di Monaco durante l’evento di presentazione della composizione organizzata dal team Luna Rossa, alla presenza dell’assessore del Turismo Barbara Argiolas, di Mauro Cadoni, direttore generale dell’assessorato, di Tommaso Giulini e Mario Passetti, presidente e direttore generale del Cagliari Calcio, e Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari, in rappresentanza del mondo dello sport isolano. Dopo un video di presentazione, la musica delle launeddas di Roberto Tangianu ha dato un assaggio di Sardegna al pubblico che affollava il Deck 5 dell’edificio progettato da sir Norman Foster.

Ultima modifica: 29 novembre 2018