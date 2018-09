Cagliari, controlli della municipale nei locali del centro: multe per 7mila euro

Proseguono i controlli della Polizia Municipale negli esercizi commerciali cittadini. Nei guai sono finiti due negozi nel quartiere Stampace che vendevano alcolici in orario vietato, multati per 200 euro. Un altro esercente invece occupava il suolo pubblico in eccedenza, anche in questo caso è scattata la multa ma di 169 euro.

Altre due attività invece nel quartiere Marina sono risultate non in regola con l’occupazione del suolo pubblico effettuato mediante tavolini e sedie. In un locale di San Benedetto sono state accertate diverse violazioni: occupazione abusiva del suolo pubblico, omessa predisposizione delle apparecchiature per rilevazione tasso alcolemico (multa di 400 ), esercizio di attività di somministrazione senza autorizzazione, qui la multa è salatissima di 5000 euro e l’aver omesso di esporre i cartelli relativi al divieto di fumo, multa di 440 euro. Oltre ai verbali contestati verranno trasmesse le comunicazioni delle violazione al Servizio delle attività produttive per l’eventuale provvedimento di chiusura delle attività. I controlli proseguiranno specialmente nel fine settimana secondo puntuale pianificazione del Comando della Polizia Municipale.

Ultima modifica: 21 settembre 2018