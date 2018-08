Cagliari, controlli antidroga della Finanza: sequestrati hashish, marijuana e cocaina

Proseguono le attività di controllo del territorio con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, da parte delle fiamme gialle del comando provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile.

Al porto di Cagliari appena sbarcato da un traghetto, un giovane di 28 anni, è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di cocaina. Sul lungomare Poetto, i finanzieri hanno sorpreso un cittadino italiano, di 26 anni, ed uno ghanese, di 25, in possesso, rispettivamente, di 2,44 e 0,5 grammi di hashish.

Sempre nel capoluogo, nel viale Buoncammino, le unità cinofile hanno sorpreso un ragazzo di 22 anni, cittadino italiano, in possesso di 0,5 grammi di marijuana; in viale Europa, un cittadino italiano, classe 1997,è stato invece trovato in possesso di 4 grammi di marijuana.

Controlli anche nell’hinterland e nell’area vasta: a Capoterra, in piazza Verdi, i finanzieri hanno rinvenuto, abbandonato sul marciapiede, un involucro contenente 1 grammo di hashish e 1 spinello confezionato. A Villasimius, i militari hanno fermato un 33enne in possesso di 1,9 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata gli assuntori sono stati segnalati alla locale prefettura.

Dall’inizio dell’anno sono 285 le persone segnalate alla prefettura a seguito dei controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, mentre 16 sono state quelle denunciate all’autorità giudiziaria e 5 quelle arrestate.

Ultima modifica: 30 agosto 2018