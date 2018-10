Cagliari, confermata la maxi parata per InvitaS: in pieno centro città sfilano tradizione e storia

Sarà una maxi parata ad inaugurare InvitaS 2018, in programma dall’1 al 4 novembre prossimi alla Fiera. Centinaia di figuranti in costume sardo o in maschera, o ancora con un abbigliamento rinascimentale, sono pronti a sfilare nell’area del quartiere fieristico per far partire in modo scoppiettante e festoso la quattro giorni di gusto e tradizione cento per cento sarda. I preparativi per la sfilata vanno avanti, e il primo novembre, di mattina, prima di immergersi tra i sapori e gli odori degli stand sarà possibile assistere alla marcia per le strade di Cagliari.

Per il resto, programma pienamente confermato: Già certa la presenza di dodici cucine tipiche, che sono pronte a preparare piatti saporiti e “simbolici”: il pane lentu e la pur puzza direttamente dalla Barbagia, i gustosissimi culurgiones dell’Ogliastra, poi cordula, maialetto, panadine e pesce sempre fresco. Pieno mix tra buon gusto e cultura, c’è infatti anche l’esposizione di tanti pezzi unici e rari che escono dalle case dei sardi e finiscono tra i millecinquecento metri quadri di area espositiva: già sicuri un telaio del 1600 e l’impagliatura delle sedie. Quattro giornate imperdibili, insomma, quelle dall’1 al 4 novembre 2018. Con eventi per tutte le età in programma dalla mattina alla sera, e con l’area a disposizione si triplica rispetto alle edizioni precedenti. Se vuoi partecipare in qualità di espositore puoi rivolgerti ai seguenti contatti: telefonicamente al +39.070.680722 o via email a eventi@primaverasulcitana.it

Ultima modifica: 4 ottobre 2018