Cagliari, concerti di Natale tra i box: sabato “Mercati in festa”

In occasione della prima apertura straordinaria dei Mercati Civici per le festività natalizie il Comune di Cagliari organizza l’appuntamento “I mercati in festa”, in collaborazione con il Teatro Lirico e il Conservatorio Giovanni P. da Palestrina: una serie di interventi musicali, in programma sabato 8 dicembre, che accompagneranno clienti e visitatori tra i box delle strutture cittadine.

Al mercato di San Benedetto sarà protagonista Ensemble Trame Sonore, con i musicisti del Teatro Lirico Francesca Viero (oboe), Lucio Casti (violino), Maria Cristina Masi (viola) e Karen Hernandez (violoncello), che si esibiranno intorno alle 11 con musiche di Tchaikovsky e Verdi e con brani della tradizione natalizia europea e sudamericana.

Ai mercati di Sant’Elia (intorno alle 9), via Quirra (ore 10.30) e Is Bingias (ore 12) andrà in scena “Su Cuntzertu Antigu”, primo e unico ensemble tutto al femminile di musica tradizionale sarda composto da Myriam Costeri (organetto), Federica Lecca (launeddas e voce), Angelica Fadda (tamburo di Gavoi) e Daniela Addis (triangolo e voce).

«Continua la collaborazione tra il Comune, il Teatro Lirico e il Conservatorio per la valorizzazione dei Mercati Civici», spiega il sindaco Massimo Zedda: «Una bella occasione, per i clienti e per i visitatori, di ascoltare musica tradizionale natalizia eseguita da musicisti di alto livello mentre si scelgono i prodotti di qualità che le nostre strutture offrono. Un ringraziamento agli artisti che si esibiranno in veri e propri concerti tra i banchi dei mercati».

«Anche quest’anno il Conservatorio di Musica “Giovanni P. da Palestrina” accoglie con entusiasmo l’invito del Comune di Cagliari a partecipare a questa bella ed importante manifestazione», sottolinea il direttore del Conservatorio Giorgio Sanna: «La nostra Istituzione, come ormai da diversi anni usa, è sempre molto lieta di presentarsi al pubblico cagliaritano, e non solo, al di fuori degli appuntamenti ufficiali, come le nostre esibizioni in concerto. Questo modo di sentire l’Arte è certamente uno dei canali dove poter trovare condivisione nella gioia del suonare».

«A nome del Teatro Lirico di Cagliari e di tutti i suoi lavoratori, conclude Claudio Orazi sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, desidero ringraziare il Comune di Cagliari, e in particolare l’ assessora al Turismo e Attività produttive Marzia Cilloccu, per l’invito che ci ha rivolto a partecipare ad una manifestazione tanto importante che lega la nostra città e i suoi luoghi di eccellenza popolare all’arte e alla cultura.»

Ultima modifica: 5 dicembre 2018