Cagliari, il Comune dice no: niente festa nel Corso per il saluto al Merlo

Niente festa all’aperto. Negata alla birroteca “Al Merlo Parlante” la con­cessione di suolo pubblico di 22 mq per il 30 giugno 2018. Il celebre locale voleva festeggiare dalle 20 alle 2 nel corso Vittorio Emanuele II, dal civico 143 al civico 149, la “manifestazione di fine gestione dell’attività”, si legge nelle carte. Il motivo: l’istanza di concessione non è arrivata 30 giorni prima dell’evento. La storica birreria lascia la storica sede di via Portoscalas e si trasferisce nel corso.

Ultima modifica: 21 giugno 2018