Cagliari, il Comune cerca due addetti al parcheggio dellâ€™ippodromo

La Società Ippica di Cagliari (partecipata dell’amministrazione comunale) ha aperto i termini per la presentazione delle domande per l’immissione in servizio di due addetti al parcheggio a tempo determinato della durata di tre mesi, a partire dal mese corrente (giugno 2018). Gli interessati hanno tempo sino alle ore 17 di martedì 12 giugno 2018 per presentare la propria candidatura. L’avviso pubblico, i requisiti per partecipare, il modulo per fare domanda e le modalità di trasmissione della stessa, sono consultabili e scaricabili dal sito www.ippodromocagliari.it (sezione news),

Ultima modifica: 7 giugno 2018