Cagliari, no del Comune: niente Casteddu Beer 2018

No del Comune: niente “Casteddu Beer 2018”. Gli uffici dell’amministrazione comunale hanno negato all’associazione I Love Music per la manifestazione legata alla promozione delle birre artigianali prevista per il 21, 22 e 23 settembre in piazza Garibaldi. “L’istanza tardiva e l’eccessiva vicinanza tra l’istanza stessa e il giorno per il quale si richiede l’occupazione non consentano di effettuare un’adeguata istruttoria”, spiega l’amministrazione, “tesa a verificare l’esistenza di tutti i presupposti per il rilascio della concessione e a richiedere e acquisire i necessari pareri…tenuto conto anche delle particolari caratteristiche dell’evento che si intende orga­nizzare e della peculiarità dell’area oggetto della richiesta”.

Contestata dagli uffici comunali anche l’ultima edizione della manifestazione.

Ultima modifica: 6 settembre 2018