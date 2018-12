Cagliari, commerciante evade il fisco per oltre 430mila euro

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale operante nel capoluogo nel settore del commercio al dettaglio.

La ditta verificata è stata selezionata in ragione delle risultanze emerse a seguito di un altro controllo fiscale eseguito nei confronti di un’impresa, riconducibile al medesimo nucleo familiare e conclusasi con la rilevazione di irregolarità in materia di imposte dirette ed I.V.A. per quasi 200.000 euro.

Le attività di controllo, basate sull’esame minuzioso della documentazione contabile acquisita hanno disvelato alcuni artifici contabili in grado di generare una falsa rappresentazione della realtà con conseguenze sulla gestione patrimoniale ed economica, in violazione degli obblighi contabili e dichiarativi.

Particolare attenzione è stata posta nella verifica delle annotazioni riportate nelle scritture contabili relative ai fornitori ed alle fatture da emettere, analisi che ha evidenziato molteplici lacune ed inesattezze, attesa la non trascrizione della documentazione fiscale nella contabilità ufficiale.

Altro aspetto rilevante è stato l’esame dei rapporti commerciali che l’impresa verificata ha intrattenuto con un’altra società, amministrata dallo stesso nucleo familiare, il cui esito ha evidenziato una gestione aziendale connotata da importanti profili di promiscuità che hanno influenzato, conseguentemente, le rispettive contabilità, con evidenti risvolti sulle posizioni debitorie e creditorie, alla luce anche del riscontro di alcuni passaggi “interni” di merce non fatturati.

All’esito delle attività ispettive, che hanno riguardato l’anno d’imposta 2015, le Fiamme Gialle hanno rilevato che l’impresa, presentando dichiarazioni dei redditi infedeli, ha occultato all’Erario ricavi per 431.262 euro con una conseguente evasione di IVA per circa 74.000 euro.

Ultima modifica: 23 dicembre 2018