Cagliari, colpisce due volte in un giorno: preso dalla polizia il “ladro gentiluomo”

Ricettazione e furto, una denuncia a Cagliari.

Nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra Volante, in due distinti interventi, hanno indagato in stato di libertà Franco Sanna, 22enne cagliaritano pluripregiudicato, per ricettazione e furto.

Sanna, noto come il ‚Äúladro gentiluomo‚ÄĚ, nottetempo si era introdotto nella casa di un giovane in via¬†Laghi¬†Masuri asportando un pc portatile che nelle prime ore del mattino ha cercato di rivendere ad un cittadino straniero nella centralissima via Roma. Un equipaggio della Squadra Volante ha visto e riconosciuto il giovane notando anche una vivace discussione tra i due per la compravendita del portatile. Entrambi sono stati fermati, identificati e quando gli agenti hanno chiesto spiegazioni circa il possesso del computer, Sanna ha riferito quanto aveva fatto nelle prime ore del mattino rivolgendo agli operatori¬†una richiesta, ovvero, poter essere accompagnato nel luogo del furto per restituire¬†al legittimo proprietario quanto preso.¬†La richiesta √® stata accolta e dopo aver contattato il proprietario che ha presentato formale denuncia, √® rientrato in possesso del pc. Il Sanna √® stato quindi denunciato per ricettazione.

Nel¬†primo pomeriggio gli agenti hanno effettuato un nuovo intervento presso un supermercato di via Sonnino dove la responsabile ha subito¬†il furto di un cellulare e del portafoglio. I poliziotti hanno preso visione delle immagini del sistema di videosorveglianza e hanno riconosciuto il ladro nello stesso Franco Sanna, visto poco prima lasciare gli Uffici della Questura e vestito ancora con gli stessi abiti. Diramata a tutti gli equipaggi la ricerca del noto personaggio, una pattuglia si √® recata presso il comune di Selargius in un luogo da lui frequentato dove √® stato rintracciato. Alla vista degli Agenti, come gi√† avvenuto¬†precedentemente, Sanna ha riferito di aver sottratto il¬†cellulare¬†e di averlo venduto ad un cittadino straniero in piazza del Carmine mentre il portafoglio era sta buttato in un cassonetto in via Lanusei. Insieme a ‚Äúladro gentiluomo‚ÄĚ i poliziotti hanno recuperato il portafoglio che √® stato restituito alla proprietaria.

Sanna è stato denunciato anche per furto.

Ultima modifica: 29 settembre 2018