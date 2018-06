Cagliari, cocaina nascosta nelle fogne di un circolo privato: due arresti

Due arresti per spaccio di droga a Cagliari, in manette finiscono Marco Nicholas Morello, 22enne cagliaritano, e Maria Teresa Sanna, cinquantenne. Il gruppo dei Falchi della squadra mobile della polizia è riuscita a scoprire il via vai di acquirenti di sostanza stupefacente all’interno di un circolo privato di via Monfalcone, il “Balck&White” anche grazie all’arresto del 22enne, avvenuto lo scorso 18 giugno: il giovane, nonostante fosse agli arresti domiciliari, è stato sorpreso a spacciare cocaina. Gli agenti, in quell’occasione, avevano recuperato sette grammi di “polvere bianca”.

Dai controlli effettuati all’interno del circolo, scattati anche grazie a una lunga attività investigativa, è emerso che la vendita di droga era fiorente, tanto da far preoccupare anche i residenti della zona. Così, dopo un appostamento, e notando il via vai di persone – alcune delle quali parcheggiavano l’automobile fuori dal circolo, entravano e uscivano dopo pochi minuti – sono entrati in azione: dentro il pozzetto delle fogne nel quale arrivavano le acque di scarico del bagno del circolo privato, è stato trovato un involucro di carta igienica con, all’interno, trenta involucri in cellophane pieni di cocaina. E le manette sono scattate ai polsi anche della 50enne, con le accuse di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ultima modifica: 20 giugno 2018