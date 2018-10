Degrado a Cagliari al cimitero di San Michele.

Ecco come versano le condizioni delle toilette: servizi per donne fuori uso, chiusi anche quelli per i disabili. Gli unici aperti sono quelli degli uomini, con sporcizia dappertutto, finestre senza vetri, muri danneggiati da colate di umiditĂ e mai rimessi a posto. Il tutto in giornate come queste, con migliaia di persone – soprattutto anziane – che vanno a far visita ai propri cari defunti.

Ultima modifica: 31 ottobre 2018