Ancora una volo della speranza per salvare la vita a un neonata in imminente pericolo di vita. Un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare è partito nel pomeriggio dall’aeroporto di Cagliari Elmas per Ciampino. Ad attenderla l’equipe medica dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove sarà sottoposta alle cure necessarie.

Ultima modifica: 4 dicembre 2018