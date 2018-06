Cagliari, choc in piazza Yenne: 51enne seminudo e mascherato fermato dai carabinieri

di Paolo Rapeanu

Una scena che all’inizio sembrava quasi divertente, che poi è sfociata in un ricovero nel reparto di Psichiatria del Ss. Trinità. Protagonista un pregiudicato di cinquantuno anni di Oristano. Una pattuglia dei carabinieri l’ha notato in piazza Yenne mentre, durante la manifestazione del triathlon, girava completamente nudo e scalzo, coperto nelle parti intime da un piccolo telo, sotto il quale nascondeva un coltello a serramanico. Ai militari ha chiesto un biglietto aereo perchè voleva raggiungere le Canarie, dicendo di chiamarti “Wild Boy”. I militari non hanno potuto fare altro che portarlo in caserma.

Il 51enne, poi, è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria all’ospedale di Is Mirrionis.

Ultima modifica: 5 giugno 2018