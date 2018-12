Cagliari, chiusi nuovamente i viali Regina Elena e Margherita: 3 giorni di lavori in piazza Costituzione

Nella piazza Costituzione da martedì 17 a giovedì 18 dicembre nella fascia oraria 7.00 – 20.00 sarà istituito il divieto di transito al traffico veicolare del tratto interessato dai lavori, con l’esclusione dei mezzi dell’Impresa e dei mezzi pubblici del CTM che potranno transitare nei due sensi con l’ausilio di movieri dell’impresa. Sarà istituito il divieto di transito nel viale Regine Elena in prossimità del largo Dessy. Mentre sarà consentito il transito per i veicoli diretti verso il parcheggio in struttura APCOA e verso la via San Giovanni.

Divieto di transito anche nel viale Regina Margherita in prossimità con la via Eleonora d’Arborea e Via Lanusei. Sara’ consentito il transito per i veicoli diretti verso la Via San Salvatore Da Horta. I veicoli provenienti dalla via Sulis e dalla via Mazzini percorreranno il viale Regina Elena e/o il Viale Regina Margherita, con l’ausilio di movieri dell’impresa. Il limite massimo di velocità nell’area dei interesse è di 30 km orari.

Ultima modifica: 14 dicembre 2018