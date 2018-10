Cagliari-Chievo, la partita del cuore: Maran contro Ventura, la sfida dei doppi ex. Il mister rossoblù presenta così la partita di domani, contro la squadra allenata dall’ex ct della Nazionale che è anche la sua ex squadra: “Conosco bene il Chievo, la classifica non testimonia il suo vero valore. Dovremo concentrarci sulla prestazione, scendere in campo con la massima concentrazione per giocare una grande partita. Il pareggio di Firenze ci ha lasciato la consapevolezza che con la testa e la personalità giusta si può andare a giocare anche in campi difficili. Sappiamo che tutto passa attraverso il lavoro settimanale e quello che la squadra immagazzina in allenamento giorno dopo giorno. Firenze è stato un tassello, ora dobbiamo fissare gli altri per dare la continuità necessaria”, si legge nelle sue dichiarazioni nel sito del Cagliari.

“Non abbiamo tanti elementi per valutarlo dato che la settimana scorsa è rimasto in dieci già nel primo tempo. Dobbiamo essere pronti a lavorare su noi stessi, elaborare i concetti da mettere in pratica nelle diverse situazioni e metterli in campo con concentrazione e sacrificio”.

LA CRESCITA DELLA SQUADRA

“Non credo che sia dipesa dai singoli, quanto dal collettivo. Lo conferma il fatto, ad esempio, che domenica scorsa inizialmente non c’era Pavoletti, ha giocato Cerri e la prestazione di Alberto e di tutta la squadra è stata ottima. Non dobbiamo però dare niente per scontato: la crescita che abbiamo dimostrato va coltivata e allenata ogni giorno”.

L’EMOZIONE DELL’EX

“Ho militato nel Chievo per quattordici anni, prima come giocatore poi come allenatore. Normale che prima del fischio d’inizio proverò un po’ di emozione nel rivedere persone con le quali ho condiviso tante gioie. Poi però sarò rapito dalla partita e mi concentrerò solo su quella. Adesso i miei colori sono rossoblù e voglio solo che la mia squadra raccolga le giuste soddisfazioni”.

Ultima modifica: 27 ottobre 2018