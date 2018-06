Cagliari, colpo da Champions: arriva il terzino Srna

Prende forma il nuovo Cagliari di Maran. Già in città il difensore croato (è un laterale destro difensivo, ma capace di giocare anche a centrocampo) proveniente dallo Shakthar Donetsk, squadra ucraina in cui milita dal 2003. Tante le presenze nella propria nazionale e in Champions League. Srna, in scadenza di contratto, ha 36 anni e lo scorso campionato è stato utilizzato pochissimo a causa di una squalifica per doping (si è sempre definito estraneo). Il giocatore oggi era a pranzo al Libarium assieme al suo agente, il direttore sportivo rossoblù Carli e il direttore generale della società Passetti.

Ultima modifica: 4 giugno 2018