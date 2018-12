Centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Sardegna, e non solo, per dare l’ultimo saluto ieri pomeriggio a Daniele Saiu di Sestu, noto biker e presidente di un importante Club Harley Davisdon in Sardegna, stroncato nei giorni scorsi da un malore. Una folla commossa, in tantissimi hanno sfilato in corteo in sella alle moto per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Ultima modifica: 2 dicembre 2018